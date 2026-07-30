Il teatro torna protagonista al Castello di Donnafugata: applausi per “Il gabbiano” di Čechov

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Una scalinata trasformata in palcoscenico, il fascino senza tempo del Castello di Donnafugata e un pubblico conquistato dalle emozioni del grande teatro. È stato un debutto da ricordare quello de “Il gabbiano” di Anton Čechov, nuova produzione della Compagnia G.o.D.o.T. di Ragusa, andato in scena nell’ambito della sedicesima edizione di “Palchi Diversi – Estate al Castello di Donnafugata”.

La prima rappresentazione ha ricevuto lunghi applausi da una platea numerosa e coinvolta, composta da spettatori arrivati anche da fuori provincia e da molti turisti che hanno scelto uno dei luoghi simbolo del territorio ibleo per vivere una serata all’insegna della cultura e dello spettacolo.

Il capolavoro di Čechov sul suggestivo Palco Verticale

Lo spettacolo proseguirà fino a domenica 2 agosto, sempre alle ore 21, nella suggestiva scalinata del Castello di Donnafugata, ormai diventata il caratteristico Palco Verticale della rassegna.

La regia di Vittorio Bonaccorso ha dato nuova forza alla dimensione più intima dell’opera, valorizzando silenzi, sguardi e tensioni emotive dei protagonisti in uno spazio scenico capace di amplificare la profondità del testo.

La vicenda di Kostja, giovane autore alla ricerca di un linguaggio artistico innovativo, di Nina, aspirante attrice pronta a inseguire il proprio sogno, della celebre Arkadina e dello scrittore Trigorin diventa così un viaggio tra ambizioni, fragilità, desideri e il bisogno universale di essere riconosciuti e amati.

Un cast affiatato per raccontare sogni e fragilità umane

Sul palco Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso hanno guidato un cast composto da Alessio Barone, Rossella Colucci, Benedetta D’Amato, Alessandra Lelii, Anna Pacini, Roberto Palomba, Lorenzo Pluchino, Mario Predoana, con la partecipazione di Ginevra Cilia ed Erviola Jaupi.

Gli interpreti hanno restituito la complessità dei personaggi cechoviani, costruendo una narrazione intensa e capace di coinvolgere il pubblico fino all’ultimo momento.

Un ruolo importante è stato affidato anche ai costumi firmati da Federica Bisegna, che hanno contribuito a creare l’atmosfera sospesa e raffinata dell’opera, accompagnando visivamente il percorso emotivo dei protagonisti.

Il simbolo del gabbiano tra libertà, arte e ricerca di sé

Il titolo dell’opera racchiude uno dei simboli più potenti della poetica di Čechov.

Il gabbiano rappresenta Nina, con il suo desiderio di libertà e il sogno di affermarsi nel mondo del teatro, ma anche Kostja e la sua ricerca di una nuova espressione artistica. È la metafora dell’artista e, più in generale, dell’essere umano sospeso tra il desiderio di elevarsi e le difficoltà della realtà.

Una tematica ancora oggi profondamente attuale, capace di parlare a generazioni diverse e di confermare la straordinaria modernità del teatro cechoviano.

“Una prima che porteremo nel cuore”

Grande soddisfazione è stata espressa dai direttori artistici della Compagnia G.o.D.o.T., Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso.

«È stata una prima che porteremo a lungo nel cuore – hanno commentato – e la risposta del pubblico ha superato ogni aspettativa. “Il gabbiano” tocca le corde più profonde dell’animo umano: parla dei sogni che inseguiamo, delle fragilità che ci accompagnano e del bisogno di essere amati e riconosciuti».

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