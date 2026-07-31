Lorenzo Fiore re della carambola: la Sicilia conquista il titolo italiano Juniores

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La Sicilia festeggia un nuovo campione italiano di biliardo. È Lorenzo Fiore il vincitore del Campionato Italiano Juniores 2026 di Carambola tre Sponde, disputato presso la Nuova Accademia del Biliardo di Gravina di Catania, teatro della sfida tra i migliori giovani talenti della specialità.

Una vittoria arrivata al termine di una prestazione di grande qualità tecnica e carattere: in finale Fiore ha superato il campione italiano in carica Paolo Turlà con il punteggio di 20-10 in 22 riprese, conquistando il titolo nazionale.

Lorenzo Fiore firma l’impresa: battuto il campione in carica

La finale ha messo di fronte due protagonisti assoluti del biliardo giovanile italiano. Da una parte Lorenzo Fiore, determinato a raggiungere il gradino più alto del podio, dall’altra Paolo Turlà, chiamato a difendere il titolo conquistato nella precedente edizione.

Fiore ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute, mostrando precisione, concentrazione e una notevole maturità tattica per la sua giovane età. Il risultato finale ha premiato una gara solida e una gestione impeccabile dei momenti decisivi.

Sul terzo gradino del podio si sono classificati a pari merito Gabriel Munteanu e Gabriel Ferrara, protagonisti di un torneo di alto livello.

La scuola siciliana della carambola continua a crescere

Il successo di Lorenzo Fiore conferma il valore del movimento biliardistico siciliano, sempre più protagonista nelle competizioni nazionali giovanili.

Un risultato importante anche per l’A.S.D. La Biglia Modica, società che annovera tra i propri tesserati sia il nuovo campione italiano sia il finalista Paolo Turlà.

La formazione modicana si conferma così una delle realtà più interessanti nella crescita dei giovani talenti della carambola italiana.

Fiore, Turlà e Russino pronti per il Campionato Europeo in Grecia

Il trionfo italiano rappresenta anche un passaggio fondamentale verso il prossimo appuntamento internazionale.

Lorenzo Fiore e Paolo Turlà, insieme a Mirko Russino, vestiranno infatti la maglia azzurra e rappresenteranno l’Italia nella specialità carambola al Campionato Europeo, in programma a Salamina, in Grecia, dal 4 al 9 agosto.

Per i tre atleti iblei sarà una grande occasione per confrontarsi con i migliori interpreti europei della disciplina e portare oltreconfine il talento del biliardo siciliano.

La vittoria di Lorenzo Fiore apre ora una nuova sfida: quella europea, dove i giovani azzurri saranno chiamati a difendere i colori italiani e confermare il livello raggiunto dalla scuola siciliana della carambola.

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