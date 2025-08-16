L’Argentina è sotto choc per una grave emergenza sanitaria: 87 pazienti sono morti in diversi ospedali del Paese dopo aver ricevuto un medicinale contaminato da batteri. Il caso ha già scatenato un’inchiesta giudiziaria di ampia portata. Secondo quanto dichiarato dal giudice Ernesto Kreplak al quotidiano La Nación, i decessi si sono verificati in ospedali delle […]
Pozzallo al trentanovesimo posto tra le mete preferite dagli italiani per il Ferragosto 2025
16 Ago 2025 13:03
Una classifica che si ferma a cinquanta mete scelte nella penisola dai turisti stranieri e dagli stessi italiani. Pozzallo, cittadina marinara e turistica del profondo sud, la troviamo in 39° posizione mentre Marina di Ragusa si assesta al terzo posto.
Marina di Ragusa, la “Rimini del Sud” tra le preferenze degli italiani
La “Rimini del sud”, quale è Marina di Ragusa, conferma la sua bellezza e la sua capacità attrattiva per le vacanze estive. Non da meno fa Pozzallo che è stata scelta fra le destinazioni più amate dagli italiani per il ponte di Ferragosto 2025. I dati sono stati elaborati da Holidu.it. che ha stilato la graduatoria delle preferenze estive dei turisti. “Un risultato che conferma il fascino di questa perla del sud-est siciliano, assieme a Marina di Ragusa, in terza posizione, capace di attrarre turisti da tutta Italia e dalla vicina isola di Malta con il suo mix irresistibile di mare cristallino, tradizione, gastronomia e ospitalità autentica – afferma il sindaco Roberto Ammatuna – la graduatoria, basata sulle ricerche effettuate per soggiorni tra il 13 e il 15 agosto con check-out tra il 17 e il 18 agosto, fotografa le scelte degli italiani per il lungo weekend estivo.
Pozzallo tra mare, cultura e tradizioni locali
Pozzallo brilla tra le mete più desiderate, dimostrando ancora una volta di essere molto più di una località balneare: è un’esperienza da vivere. E’ un grande risultato. Pozzallo con le sue spiagge premiate con la Bandiera Blu, la bandiera verde, il lungomare vivace, i locali tipici e la vicinanza a tesori barocchi, si conferma una destinazione ideale per chi cerca relax, cultura e sapori autentici”.
Eventi e accoglienza: un’estate memorabile a Pozzallo
Di estate da vivere a Pozzallo parla l’assessore al turismo Raffaele Monte: “un’estate memorabile per Pozzallo che accoglie i suoi ospiti con eventi, tradizioni e il calore di una comunità che sa come far sentire ogni visitatore a casa – afferma l’amministratore della giunta Ammatuna – un traguardo da condividere con gli operatori del turismo, dell’accoglienza e della ristorazione che è anche un invito: Pozzallo ti aspetta, tra le onde del Mediterraneo e il cuore della Sicilia”.
© Riproduzione riservata