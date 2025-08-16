Pozzallo al trentanovesimo posto tra le mete preferite dagli italiani per il Ferragosto 2025

Una classifica che si ferma a cinquanta mete scelte nella penisola dai turisti stranieri e dagli stessi italiani. Pozzallo, cittadina marinara e turistica del profondo sud, la troviamo in 39° posizione mentre Marina di Ragusa si assesta al terzo posto.

Marina di Ragusa, la “Rimini del Sud” tra le preferenze degli italiani

La “Rimini del sud”, quale è Marina di Ragusa, conferma la sua bellezza e la sua capacità attrattiva per le vacanze estive. Non da meno fa Pozzallo che è stata scelta fra le destinazioni più amate dagli italiani per il ponte di Ferragosto 2025. I dati sono stati elaborati da Holidu.it. che ha stilato la graduatoria delle preferenze estive dei turisti. “Un risultato che conferma il fascino di questa perla del sud-est siciliano, assieme a Marina di Ragusa, in terza posizione, capace di attrarre turisti da tutta Italia e dalla vicina isola di Malta con il suo mix irresistibile di mare cristallino, tradizione, gastronomia e ospitalità autentica – afferma il sindaco Roberto Ammatuna – la graduatoria, basata sulle ricerche effettuate per soggiorni tra il 13 e il 15 agosto con check-out tra il 17 e il 18 agosto, fotografa le scelte degli italiani per il lungo weekend estivo.

Pozzallo tra mare, cultura e tradizioni locali

Pozzallo brilla tra le mete più desiderate, dimostrando ancora una volta di essere molto più di una località balneare: è un’esperienza da vivere. E’ un grande risultato. Pozzallo con le sue spiagge premiate con la Bandiera Blu, la bandiera verde, il lungomare vivace, i locali tipici e la vicinanza a tesori barocchi, si conferma una destinazione ideale per chi cerca relax, cultura e sapori autentici”.

Eventi e accoglienza: un’estate memorabile a Pozzallo

Di estate da vivere a Pozzallo parla l’assessore al turismo Raffaele Monte: “un’estate memorabile per Pozzallo che accoglie i suoi ospiti con eventi, tradizioni e il calore di una comunità che sa come far sentire ogni visitatore a casa – afferma l’amministratore della giunta Ammatuna – un traguardo da condividere con gli operatori del turismo, dell’accoglienza e della ristorazione che è anche un invito: Pozzallo ti aspetta, tra le onde del Mediterraneo e il cuore della Sicilia”.

