Marina di Ragusa sul podio d’Italia: terza meta più amata per Ferragosto 2025
12 Ago 2025 12:35
Marina di Ragusa si conferma una delle mete preferite dell’estate italiana, conquistando il terzo posto nella classifica Holidu delle destinazioni più cercate per Ferragosto 2025. Con un prezzo medio di 138 euro a notte, la località balneare iblea si piazza tra le mete più amate, ma anche tra le più accessibili dell’intera Top Ten.
A guidare la classifica nazionale è San Vito Lo Capo, seguita da San Teodoro (Sardegna). Marina di Ragusa si inserisce così in un podio che consacra la Sicilia come protagonista assoluta dell’estate, con ben 16 destinazioni tra le prime 50.
Il rapporto Holidu evidenzia anche un altro dato interessante: tutte le 50 mete più cercate sono italiane. Niente Baleari, Costa Azzurra o altre destinazioni estere: per il 2025, il Ferragosto degli italiani parla solo la lingua di casa nostra.
Tra le località più abbordabili spiccano proprio diverse mete siciliane: Catania (113 €), Palermo (133 €) e Marsala (137 €). Marina di Ragusa, con i suoi 138 €, riesce a coniugare mare, movida e prezzi tutto sommato competitivi, almeno per quanto riguarda il peronottamento.
La sfida, ora, è mantenere standard alti anche dopo Ferragosto, puntando su un turismo che vada oltre la stagione estiva e valorizzi le ricchezze del territorio tutto l’anno.
Questa la classifica completa: https://www.holidu.it/casa-vacanze/europa#ferragosto
