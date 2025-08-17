Ponte di Kamarina: l’assessore Giuseppe Nicastro: “Vogliamo l’attraversamento carrabile”. Intanto l’intelligenza artificiale ha trovato la soluzione! VIDEO

Scoglitti continua a chiedere la realizzazione di un ponte carrabile per l’attraversamento del fiume Ippari e per collegare la frazione al promontorio dell’antica città greca di Kamarina, sede del Museo e della vasta area archeologica.

La seduta aperta del consiglio comunale del 6 agosto scorso ha reso evidente a tutti che il progetto di un ponte carrabile (cioè attraversabile anche dalle automobili), che il Libero Consorzio di Ragusa avrebbe voluto realizzare, non ha ottenuto il via libera degli enti preposti. L’autorità di bacino ha fatto sapere che un ponte carrabile può essere realizzato solo con requisiti di sicurezza molto forti, quelli previsti dalla legge. L’ingegnere Carlo Sinatra, dirigente dell’ufficio tecnico dell’ex Provincia regionale di Ragusa, ha spiegato che per avere i requisiti di legge il ponte dovrebbe avere un’altezza minima di due metri e una campata di almeno 40 metri. Una soluzione simile, oltre che onerosa (si calcola una spesa di 2,5/3 milioni) sarebbe approvato dall’autorità di bacino perché avrebbe i requisiti di sicurezza, ma si scontrerebbe poi con i vincoli paesaggistici legati ad una foce e a quelli archeologici poiché la zona è quella in cui sorgeva l’antica città greca di Kamarina.

L’assessore Giuseppe Nicastro ha lanciato un nuovo appello ai sindaci di Ragusa e Vittoria, alla presidente della provincia, ai parlamentari perché si riuniscano e provino a trovare una soluzione. Nicastro suggerisce di chiedere al presidente della Regione Renato Schifani una soluzione alternativa, o comunque una deroga alle attuali prescrizioni, molto stringenti, che impediscono la realizzazione del ponte.

“Non hanno nemmeno provato a unirsi per cercare una soluzione – ha detto Nicastro – in un video realizzato a fini divulgativi. Ci hanno messo all’angolo. Ci hanno lasciato abbandonati. Appello ai cittadini e alle associazioni perché si uniscano vogliamo che il ponte sia carrabile”.

Nicastro ha poi posto il problema del promontorio di Kamarina che sta crollando. “Il promontorio sta crollando, il sindaco di Ragusa deve darci delle soluzioni. Kamarina si trova in territorio di Ragusa”.

Sabato sera il sindaco Francesco Aiello ha tenuto un comizio sul tema del ponte di Kamarina e urbanistica a Vittoria.

Intanto, almeno virtualmente, l’intelligenza artificiale ha trovato una soluzione. Non si sa quanto tecnicamente praticabile, ma a seguire ecco il VIDEO

Questo modello, ovviamente, è una mera esercitazione intellettuale e non tiene conto delle prescrizioni e delle indicazioni di legge che ad oggi impediscono di realizzare il piccolo ponticello, subordinando la realizzazione a misure e parametri ben precisi.

