Polizia in strada fino a notte fonda a Modica: 280 persone controllate, ecco cosa hanno trovato

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Controlli rafforzati nelle strade di Modica, con pattuglie in uniforme e agenti in borghese impegnati soprattutto nelle ore serali e notturne. La Polizia di Stato ha messo in campo una serie di servizi straordinari che hanno interessato diversi quartieri strategici della città.

L’attività si è concentrata in particolare a Modica Alta, Modica Bassa, nelle principali vie del centro e al Sacro Cuore. Gli equipaggi delle Volanti del Commissariato di Modica sono stati affiancati dal personale del Reparto Prevenzione Crimine di Catania, con verifiche su persone e veicoli. Il bilancio dei controlli è consistente: 280 persone identificate e 90 tra automobili e motocicli controllati. Particolare attenzione è stata riservata anche al rispetto del Codice della strada. Al termine dei servizi sono state contestate 20 violazioni. Tra le infrazioni rilevate figurano l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida, il mancato uso del casco e casi di manomissione ed elaborazione degli scooter.

Un’attività ad ampio raggio, dunque, che ha visto una presenza rafforzata delle forze dell’ordine nelle diverse zone della città, con controlli mirati soprattutto nelle fasce orarie serali e notturne.

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