L’allattamento al seno rappresenta uno dei primi e più efficaci investimenti per la salute, lo sviluppo psicofisico e il benessere del bambino e della madre. Con l’avvicinarsi della Settimana per l’Allattamento al Seno, anche la provincia di Ragusa scende in campo con una serie di iniziative concrete di supporto, affiancandosi a un movimento di sensibilizzazione […]
Bimbo di 7 anni investito da un’auto a Modica: tanta paura, ferite lievi
27 Set 2026 21:14
Un bambino di sette anni è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, nella serata di oggi a Modica. Il piccolo è stato investito da una vettura mentre attraversava la strada. Pare che la donna che si trovava al volante della vettura potrebbe non aver visto visto il bambino. L’incidente si è verigficato in Viale Medaglie d’Oro.
Il piccolo ha riportato alcune ferite, tra cui una alla fronte. È stato trasportato in ambulanza all’ospedale “Nino Baglieri” di Modica, dove è stato preso in consegna dai medici del pronto Soccorso. Per lui, per fortuna, nulla di grave. Il bimbo è stato medicato, è stato sottoposto agli esami e alle indagini del caso e tra qualche giorno potrebbe essere dimesso.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.
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