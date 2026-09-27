Bimbo di 7 anni investito da un’auto a Modica: tanta paura, ferite lievi

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Un bambino di sette anni è rimasto ferito, per fortuna in modo non grave, nella serata di oggi a Modica. Il piccolo è stato investito da una vettura mentre attraversava la strada. Pare che la donna che si trovava al volante della vettura potrebbe non aver visto visto il bambino. L’incidente si è verigficato in Viale Medaglie d’Oro.

Il piccolo ha riportato alcune ferite, tra cui una alla fronte. È stato trasportato in ambulanza all’ospedale “Nino Baglieri” di Modica, dove è stato preso in consegna dai medici del pronto Soccorso. Per lui, per fortuna, nulla di grave. Il bimbo è stato medicato, è stato sottoposto agli esami e alle indagini del caso e tra qualche giorno potrebbe essere dimesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.

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