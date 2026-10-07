Poker del Modica contro l’Avola: espugna il “Meno Di Pasquale” e approda ai sedicesimi di Coppa Italia

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Ariel Reinero, Wilker Castillo, Daniel Kljajic, Alessio Aprile. Sono gli autori dei gol segnati nel pomeriggio di oggi dal Modica sul campo dell’Avola per la gara di Coppa Italia serie D, trantaduesimi di finale.

Dopo aver sconfitto ed eliminato il Siracusa, il Modica era atteso oggi per la partita al “Meno Di Pasquale” di Avola, contro una squadra, anch’essa neo promossa in Eccellenza, che nello scorso campionato è stata una delle protagoniste del campionato di Eccellenza, alle spalle del Modica.

Il Modica ha calato il poker con i gol realizzati dai suoi giocatori. L’allenatore Filippo Raciti ha dato spazio ad alcuni giocatori che non hanno giocato domenica scorsa.

Il Modica approda quindi ai sedicesimi di finale e prosegue il suo cammino in Coppa Italia. ma la gara, ben giocata, è stata anche un’inizi

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