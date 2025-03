Playoff A3: La Volley Modica si arrende a Lagonegro e chiude la stagione

Si conclude con una sconfitta il cammino dell’Avimecc Modica nei playoff di Serie A3. Al PalaSport di Villa D’Agri, i ragazzi di coach Enzo Distefano cedono in tre set alla Rinascita Lagonegro, che conquista il pass per la semifinale contro il Cus Cagliari.

La sfida decisiva, durata un’ora e 31 minuti, ha visto i padroni di casa imporsi con autorità grazie a una prestazione solida e determinata. Modica, pur lottando, non è riuscita a ribaltare il risultato e chiude comunque la stagione con un prestigioso quinto posto, il miglior piazzamento nella sua storia in Serie A3.

La partita

Il match ha seguito un copione chiaro sin dall’inizio. Nel primo set Lagonegro parte forte (7-3), costringendo Distefano a chiamare subito timeout. Modica tenta di reagire e con un buon turno in battuta di Matani si riporta sotto (11-10). Tuttavia, Lagonegro allunga nuovamente con un Cantagalli in grande serata e, dopo una lotta punto a punto, chiude il primo set 25-22 grazie a un muro vincente di Pegoraro.

Il secondo set ricalca l’andamento del primo: Lagonegro parte con un break importante (6-2) e mantiene il vantaggio con un’ottima prova in attacco di Cantagalli, Panciocco e Armenante. Nonostante i tentativi di riorganizzazione di coach Distefano, Modica fatica a trovare continuità e si arrende 25-19.

Nel terzo set i biancoazzurri provano a reagire, portandosi per la prima volta in vantaggio (4-6). Un contestato cartellino rosso a coach Distefano riporta il punteggio in parità (6-6), e da lì Lagonegro riprende il controllo. Sul 19-13 per i padroni di casa, Modica perde fiducia e Lagonegro chiude definitivamente la gara sul 25-18 con un errore in battuta di Capelli, sigillando il 3-0 finale.

Le dichiarazioni post-partita

Nonostante l’eliminazione, coach Enzo Distefano ha voluto sottolineare il grande impegno della sua squadra: “Onore a Lagonegro, sapevamo di affrontare una squadra forte e determinata. Noi abbiamo pagato un po’ di nervosismo e poca lucidità nei primi set. Ci è mancata la scintilla giusta, ma questo gruppo ha lavorato con sacrificio e dedizione per tutta la stagione. Modica è una realtà che può crescere ancora”.

Anche il vice allenatore Manuel Benassi ha tracciato un bilancio positivo della stagione: “Lagonegro ci è stato superiore, soprattutto in battuta e a muro. Potevamo fare qualcosa in più, ma loro hanno meritato. Rimane comunque un’annata positiva, forse oltre le aspettative. Il progetto Modica ha basi solide e potenzialità di crescita. Ora bisogna strutturarsi per il futuro e puntare ancora più in alto”.

