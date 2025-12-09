“Più Uno” a Pozzallo: cittadini al centro delle decisioni politiche locali

Il progetto “Più Uno”, al battesimo un mese fa a Roma, guarda al territorio ed alla sua centralità con un nuovo approccio tra istituzioni e cittadini. In territorio ibleo è nato a Pozzallo avviando un discorso aperto e di collaborazione con il coordinamento regionale di prossimo insediamento. “Più Uno – afferma il coordinatore cittadino pozzallese Ennio Ammatuna – pone al centro delle proprie riflessioni la necessità di promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica attraverso l’ascolto e il coinvolgimento dei cittadini nel dibattito politico locale. Questo vuole essere il principio operativo: la politica diffusa. Più Uno Pozzallo crede che le decisioni politiche debbano nascere dal confronto quotidiano con le persone che vivono la città. Il nostro approccio – prosegue Ennio Ammatuna – rompe con la politica delle promesse generiche. Più Uno propone il ritorno alla cultura del buon governo attraverso i valori della nostra Costituzione repubblicana per favorire il bene comune e l’etica attraverso la responsabilità. Siamo cittadini che vogliono prendersi cura di Pozzallo e del Paese con responsabilità, competenza e creatività – conclude il coordinatore cittadino del Comitato – discuteremo progetti concreti fondati sulla capacità di costruire insieme soluzioni che migliorino la qualità della vita per tutti. Lo faremo assieme a cittadini, associazioni e professionisti che invitiamo a partecipare alle assemblee aperte e alle attività che si svolgeranno nell’immediato futuro”.

