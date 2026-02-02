Piezas Románticas”: Palomares e Apellàniz protagonisti della 31ª Stagione Concertistica Melodica a Ragusa

Ragusa si prepara a un appuntamento musicale imperdibile con la 31ª Stagione Concertistica Internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima”. Sabato 7 febbraio, alle 20.30, l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale ospiterà il concerto “Piezas Románticas”, affidato a due interpreti di fama internazionale: il violinista Joaquín Palomares e il pianista Carlos Apellàniz.

Il programma offrirà un viaggio nel repertorio romantico per violino tra Ottocento e primo Novecento, proponendo pagine celebri del Romanticismo in cui si intrecciano melodie intime, suggestioni popolari e virtuosismo brillante. Gli spettatori potranno vivere un’esperienza musicale intensa, tra tensioni emotive, slanci appassionati e delicate sospensioni, in cui la musica diventa linguaggio condiviso tra interpreti e pubblico.

«Joaquín Palomares e Carlos Apellàniz uniscono rigore e sensibilità – spiega Diana Nocchiero, direttrice artistica della rassegna – due musicisti di grande rilievo internazionale, capaci di trasmettere l’anima più vera di queste pagine romantiche con profondità, eleganza e autenticità».

Joaquín Palomares è considerato uno dei migliori violinisti spagnoli della sua generazione. Formatosi tra Valencia e Bruxelles, ha studiato con maestri come Vladimir Klimov e Aaron Rosand, debuttando giovanissimo con il Concerto di Beethoven e vincendo numerosi premi nazionali e internazionali. Tra le collaborazioni con orchestre prestigiose figurano l’Orchestra RTVE e la Mozart Orchester di Vienna, con tournée in Europa e Giappone.

Accanto a lui, il pianista Carlos Apellàniz vanta oltre venti premi internazionali e una carriera concertistica consolidata. Dopo gli studi con Françoise Doué, culminati con la Medaglia d’Oro all’École Nationale de Musique de Bayonne-Côte Basque, si è perfezionato con Jacques Rouvier e Pascal Devoyon, distinguendosi per sensibilità cameristica e precisione tecnica.

La rassegna musicale “Melodica” è patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ragusa e dall’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia. L’ingresso all’auditorium, sito in via Giacomo Matteotti n. 61 a Ragusa, è consentito dalle 20.00, con inizio del concerto alle 20.30. I biglietti interi costano € 10, ridotti € 5 per studenti fino a 20 anni, mentre l’ingresso è gratuito per i minori di 8 anni.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 349 2993208 (anche WhatsApp), scrivere a associazione.melodica@gmail.com o visitare il sito https://www.melodicaweb.it.

