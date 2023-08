Piazza Fratelli Cervi e gli schiamazzi notturni. Iaquez e Avola al fianco di residenti e commercianti

Ecco come si presentava il mosaico della parete esterna della scuola primaria “Don Bosco” di Scoglitti qualche settimana fa, a conclusione dell’anno scolastico.

La parete della scuola era stata abbellita grazie al lavoro degli alunni, insieme ai docenti della scuola guidata dalla preside Pina Spataro che tra qualche giorno lascerà definitivamente la scuola e andrà in pensione.

L’eredità della preside Pina Spataro

La preside Spataro ha guidato per lungo tempo l’Istituto comprensivo Leonardo Sciascia, che comprende la scuola materna, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il mosaico con i ciottoli colorati e dipinti, realizzato nel plesso di scuola primaria Don Bosco, vicinissimo alla sede centrale della scuola, in piazza Fratelli Cervi, è uno degli ultimi atti della sua carriera scolastica.

Ma quel mosaico ora è stato semidistrutto. Nella zona stazionano da tempo tutte le sere un gruppo di ragazzi, tutti di età giovani, probabilmente minorenni. Potrebbero essere loro i responsabili dell’atto vandalico. La presenza di gruppi di ragazzi nelle ore notturne provoca anche schiamazzi che disturbano la quiete dei residenti e dei villeggianti.

La denuncia dei residenti, le loro richieste, affidate a Ragusa Oggi, hanno provocato la reazione del mondo politico. Si cercherà di risolvere il problema di piazza Fratelli Cervi e elle vicine via Plebiscito e via Vincenzo Malfà.

Agata Iaquez: “Chiederemo al sindaco maggiori controlli”

La consigliera comunale Agata Iaquez, di Scoglitti, che di recente ha aderito al movimento civico “Vittoria e Scoglitti Punto a Capo”, è amareggiata e chiederà un incontro con il sindaco Francesco Aiello. “Il danneggiamento del murales – spiega Agata Iaquez – è l’apice del vandalismo a cui l’intera zona assiste da tempo. Spiace che ciò che è stato creato con passione e cura sia stato danneggiato. Da scogliettiese sono rammaricata e dispiaciuta e con il collega Marco Greco chiederemo al sindaco un intervento immediato per un maggiore controllo dell’area da parte della polizia locale ma anche da parte delle altre forze dell’ordine. Oltre i residenti vi sono diverse attività commerciali e recettive che hanno bisogno di sicurezza e serenità”.

L’assessore Salvatore Avola, politico e amministratore di lungo corso, con delega al Turismo e alla frazione di Scoglitti, si farà carico del problema. “Ho già chiesto al comandante dei vigili urbani dei controlli più severi in quella zona. Ci saranno dei passaggi in più e cercheremo di fare il possibile per garantire la serenità dei residenti e per impedire ulteriori atti di vandalismo”.

Avola è tornato ad amministrare la città sei anni dopo l’ultimo incarico amministrativo, svolto nella giunta guidata fino al 2016 dal sindaco Giuseppe Nicosia. Avola è anche il marito della preside Spataro, entrambi dei baluardi e delle presenze forti nella frazione. “Scoglitti è rinata – commenta – in questa stagione siamo riusciti a garantire tutti i servizi, la frazione è pulita e i villeggianti sono contenti. L’inaugurazione del Lungomare Lanterna e i lavori del porticciolo della Piccola Pesca hanno fatto fare un salto di qualità. Presto potremo avviare anche i lavori del prolungamento del Lungomare Lanterna. Inoltre tutte le piazze sono stati abbelliti e abbiamo un bel paco giochi per i bambini. Dobbiamo fare di più per garantire la vivibilità, come nel caso di piazza Fratelli Cervi, e lavoreremo in questa direzione”.