“Pesce d’Amare”. Il mare come identità e sostenibilità: a Ragusa Ibla la Giornata di Studi dedicata al consumo consapevole dei prodotti ittici siciliani

Promuovere la cultura del mare, valorizzare le specie ittiche cosiddette “neglette” del Mediterraneo e sostenere le marinerie e le imprese locali in un’ottica di tutela ambientale, innovazione e consapevolezza alimentare. Sono questi gli obiettivi di “Pesce d’Amare”, il progetto ideato dal Comune di Ragusa e finanziato dall’Assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il cofinanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021–2027.

Il percorso nasce per incentivare un approccio etico e sostenibile alla pesca e alla trasformazione dei prodotti ittici, promuovendo conoscenza, innovazione e collaborazione tra mondo scientifico, imprese, formazione e alta cucina.

La Giornata di Studi “Educazione al consumo consapevole dei prodotti ittici siciliani: tra sostenibilità, qualità e identità territoriale”

13 novembre 2025, Antico Convento dei Cappuccini (Ragusa Ibla)

La giornata di studi, cuore del progetto “Pesce d’Amare”, si terrà giovedì 13 novembre 2025 all’Antico Convento dei Cappuccini di Ragusa Ibla, un luogo simbolo di storia e cultura barocca.

L’incontro sarà dedicato ai temi della pesca sostenibile, dell’acquaponica, della valorizzazione del pesce povero e della sicurezza alimentare, con il coinvolgimento del mondo accademico, delle imprese, degli chef e delle scuole.

Programma:

Ore 9.00 – Accoglienza e saluti istituzionali

Avv. Giuseppe Cassì, Sindaco di Ragusa

Prof. Ing. Rosario Biazzo, Dirigente dell’Istituto “Galileo Ferraris” di Ragusa

Prof. Giuseppe Luciano, Coordinatore del Corso di laurea in “Gestione dei sistemi produttivi agrari mediterranei”, Università di Catania

Ore 9.30 – Sessione I: Ricerca, innovazione e sostenibilità

Prof.ssa Luisa Biondi – Università di Catania

Prof. Francesco Tiralongo – Università di Catania

Dott. Antonino Duchi – Biologo ambientale

Prof.ssa Cinzia Caggia – Consorzio per la Ricerca nel Settore della Filiera Lattiero-Casearia e dell’Agroalimentare

Ore 10.45 – Sessione II: Formazione e nuove competenze

Prof. Gianluca Leggio – I.I.S. “Galileo Ferraris” Ragusa

Ore 11.15 – Sessione III: Esperienze e modelli d’impresa

Pierpaolo Drago – Ditta Drago Sebastiano

Lorenzo Cannella – Ditta Mangrovia

Chef Lorenzo Ruta – Ristorante Lorenzo Ruta

Chef Accursio Craparo – Osteria Radici

Ore 11.50 – Dibattito e conclusioni

Ore 12.00 – Masterclass e Cooking Show

con gli chef Accursio Craparo e Lorenzo Ruta, che proporranno due creazioni ispirate al pesce povero.

Lorenzo Ruta interpreta “La mia Alice”

Accursio Craparo interpreta “Radici di mare”

Ore 13.00 – Degustazione finale

A cura degli chef Accursio Craparo e Lorenzo Ruta, con piatti dedicati al pesce povero e ai prodotti del territorio ibleo.

Partner e protagonisti

Accanto al Comune di Ragusa, promotore dell’iniziativa, partecipano l’Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A), l’Istituto Superiore “Galileo Ferraris” di Ragusa, e numerose aziende e realtà produttive locali impegnate nella filiera ittica, nella trasformazione e nella ristorazione di qualità.

Il progetto mira a creare un dialogo continuo tra ricerca, impresa, scuola e cultura gastronomica, promuovendo una filiera corta e consapevole, capace di coniugare tradizione e innovazione.

Note per la stampa

Data: Giovedì 13 novembre 2025

Luogo: Antico Convento dei Cappuccini – Ragusa Ibla

Evento: Giornata di Studi “Educazione al consumo consapevole dei prodotti ittici siciliani: tra sostenibilità, qualità e identità territoriale”

Promosso da: Comune di Ragusa

Con il contributo di: Regione Siciliana – Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Cofinanziato da: Unione Europea – Programma Nazionale FEAMPA 2021–2027

