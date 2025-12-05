Percorsi pedonali e tutela ambientale: nuova vita per il Parco dei Canalotti di Punta Braccetto

È stato ufficialmente sottoscritto il contratto di appalto per i lavori di accessibilità, riqualificazione e fruizione del Parco costiero dei Canalotti, un progetto pilota che punta a valorizzare un’area costiera di grande pregio naturalistico a Punta Braccetto. L’intervento è stato affidato al Consorzio Stabile Build S.C. A R.L., con sede a Roma, in partnership con L.& C. Lavori e Costruzioni S.R.L. di Alcamo. Ad annunciarlo, l’assessore Gianni Giuffrida.

L’opera prevede una serie di interventi finalizzati alla tutela dell’habitat naturale e alla difesa idrogeologica dei tratti dunali, alla ricomposizione della macchia mediterranea originaria e al rimboschimento con specie autoctone. Verranno rimosse specie infestanti, ruderi e vecchie infrastrutture, mentre la linea elettrica, attualmente palificata, sarà interrata per ridurre l’impatto ambientale.

La fruizione del parco sarà garantita tramite percorsi pedonali e passerelle sopraelevate, progettati per consentire la passeggiata senza danneggiare l’habitat naturale e favorire la crescita della vegetazione che protegge la costa dall’erosione. Il progetto si propone come modello di riqualificazione sostenibile per aree costiere ad elevata valenza ambientale, con un equilibrio tra tutela dell’ecosistema e accessibilità per cittadini e turisti.

