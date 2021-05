Chi ha gettato un frigo nei canalotti di Punta Braccetto? - Ragusa Oggi

Chi ha gettato un frigo nei canalotti di Punta Braccetto?

Chi ha gettato un frigorifero nei Canalotti di Punta Braccetto? La domanda è lecita. Ce la poniamo noi, i cittadini e se la ponte anche il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, che ha postato questa foto sul sul profilo facebook.

“Canalotti di Punta Braccetto, uno dei luoghi più belli del nostro territorio e della Sicilia intera. Cosa passa nella testa di uno sciagurato che decide di farne pattumiera per disfarsi di un elettrodomestico in disuso?

Non è solo questione di mancanza di senso civico o di rispetto per l’ambiente, è un gesto criminale di qualcuno senza vergogna che rovina l’immagine di una comunità intera.

Non c’è presidio che tenga, non ci sono controlli sufficienti. Chiedo a chiunque abbia anche solo un indizio su chi possa essere l’autore di questo e di altri misfatti simili che puntualmente accadono in giro di farsi avanti e denunciare.

Non è un invito alla delazione: nella guerra per affermare e far prevalere la civiltà sulla barbarie ognuno deve sentirsi protagonista, ciascuno di noi deve sentirsi difensore e custode della ricchezza che abbiamo ereditato, e ogni iniziativa utile per vincere questa sfida non è solo opportuna, ma persino doverosa”.