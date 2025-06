Per il Modica spareggi tabù: battuto 2 a 0, addio sogno serie D

Per il secondo anno consecutivo il Modica fallisce la promozione in serie D nello spareggio nazionale. Anche stavolta, una squadra campana ha sbarrato la strada ai rossoblù. L’Aversa Normanna ha sconfitto il Modica per 2-0, con reti di Esposito al 27’ del primo tempo e di Caso Naturale al 14’ della ripresa. Domenica scorsa, la gara d’andata era finita 3-2 per i modicani che per andare ai tempi supplementari dovevano fare almeno un gol.

