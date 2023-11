Passalacqua Ragusa batte anche San Martino di Lupari

La Passalacqua Ragusa ha conquistato la quarta vittoria consecutiva in un incontro impegnativo contro San Martino di Lupari, una squadra che si è distinta positivamente in questo inizio di campionato. La vittoria è ancor più significativa considerando l’assenza di Ilaria Milazzo, la cui frattura al metatarso della mano la terrà fuori per diverse settimane. La partita è stata intensa fin dall’inizio, con entrambe le squadre che si sono battute duramente, soprattutto nella prima metà del gioco.

San Martino ha iniziato bene, mostrando una buona prestazione soprattutto grazie a giocatrici come Soule e Kostowicz, supportate da un buon gioco di squadra orchestrato dalla regia di D’Alie. Tuttavia, nel finale del secondo quarto, Ragusa ha subito un distacco arrivando a essere in svantaggio di 8 punti, ma una tripla di Spreafico ha ridotto il gap, portando il punteggio sul 32-37 all’intervallo.

Nel terzo quarto, la squadra di casa ha cambiato completamente approccio, specialmente in difesa. Ragusa ha invertito la rotta realizzando un break decisivo, soprattutto grazie alle prestazioni della capitana, autrice di 25 punti di cui 7 su 11 da oltre l’arco. Le giocatrici di casa hanno accumulato un notevole vantaggio, con altri contributi importanti da parte di Chidom, Thomas, Pastrello e Miccoli.

San Martino non è riuscita a tenere il passo con la straordinaria performance di Ragusa, che alla fine ha meritato la vittoria per 87-60.

Il coach Lino Lardo ha commentato la partita sottolineando le difficoltà della settimana a causa degli infortuni, ma ha elogiato l’atteggiamento e la concentrazione delle sue giocatrici. Ha ringraziato anche il supporto ricevuto dalle giocatrici della Serie B e del settore giovanile. Lardo ha riconosciuto San Martino come una sorpresa del campionato e ha ammesso che la pressione iniziale della partita è stata avvertita, ma la squadra è riuscita a rispondere bene specialmente nel terzo quarto con una difesa eccezionale, chiave fondamentale per la vittoria.

Ora la squadra si prepara ad affrontare impegni difficili contro Schio e Venezia, ma Lardo ha sottolineato l’importanza di godersi questa vittoria, consapevoli che giocando con la stessa determinazione possono ottenere grandi risultati. Ha anche ribadito il sostegno alla lotta contro la violenza sulle donne, promuovendo un impegno quotidiano per un cambiamento sociale positivo sia come individui che come squadra.