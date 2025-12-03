Pari tra Vittoria e Modica. La semifinale si deciderà tra due settimane al “Pietro Scollo”

È pari tra Vittoria e Modica. Nella semifinale della Coppa Italia di Eccellenza, Vittoria e Modica, le due squadre rimaste in lizza nel girone B siciliano, concludono in parità lo scontro che si è disputato questo po0meriggio al “Gianni Cosimo”. Padroni di casa in vantaggio con Lucarelli al 52’, i rossoblu raggiungono il pareggio meno di due minuti dopo con un bel gol di Brugaletta. Due gol di testa, il primo su calcio piazzato disegnano i contorni di una partita ben giocata da entrambe le squadre, che ha visto forse una maggiore pressione offensiva del Modica nel primo tempo, con il giovane portiere calabrese costretto a fare gli straordinari e protagonista di una splendida doppia parata.

La agra di ritorno si disputerà oil 17 dicembre al Pietro Scollo di contrada Caitina e il Modica avrà il vantaggio del fattore campo e il sostegno del suo pubblico, anche se saranno numerosi anche i supporters della squadra biancorossa, che seguiranno i loro beniamini a Modica, anche se in un giorno infrasettimanale.

Due belle squadre, protagoniste entrambe nel campionato di Eccellenza, anche se il Vittoria è più attardato. E anche la Coppa Italia finisce con il dare spettacolo e tanto entusiasmo ai tifosi presenti sugli spalti e con tanti applausi per le due squadre in campo.

