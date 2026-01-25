Pari esterno del Vittoria a Niscemi: il quasi derby delude. Ora la distanza dalla vetta è incolmabile

Niscemi e Vittoria si dividono la posta. Allo stadio Santa Maria Pontelongo si è giocata una buona gara. Entrambe le squadre hanno provato a vincere, entrambe hanno dovuto accontentarsi del pareggio che scontenta tutti, ma che probabilmente è il risultato più giusto.

Il Vittoria passa in vantaggio nel primo tempo con Andrea Russotto, ma il Niscemi pareggia prima del duplice fischio con Arquin. Nella ripresa è il Niscemi a premere di più e a cercare la via del gol: i gialloverdi vanno a segno con Bojang già al 9’. Il Vittoria non ci sta e cerca il pareggio che trova con un calcio di rigore realizzato da Maletic al 31’.

Ma il Vittoria non ha disputato una delle sue gare migliori. Nella ripresa sono entrati in campo Arcidiacono, Maletic e Mazza e la squadra ha giocato meglio. Mazza sui è incuneato spesso nella difesa ospite, Maletic ha trasformato il calcio di rigore che è valso il pareggio.

Il Vittoria ha il migliore attacco del campionato: ha realizzato finora 40 gol, uno in più del Modica. Ma ha subito 18 gol e alcune incertezze difensive hanno portato purtroppo a perdere punti importanti.

Falliti gli obiettivi di campionato e Coppa Italia, il Vittoria resta in corsa per i play off. Se non ci saranno sorprese, disputerà la seconda parte del campionato, provando a trovare una posizione utile .

© Riproduzione riservata