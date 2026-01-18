Pari esterno del Ragusa contro il Sambiase. Continua la marcia per la salvezza

Un punto sul campo del Sambiase vale oro. È un risultato quanto mai importante per la classifica e per il morale del Ragusa che prova a sovvertire i pronostici e a conquistare un’insperata salvezza.

La squadra allenata da Gaetano Lucenti ha pareggiato per uno a uno contro il Sambiase, allo stadio Gianni Renda di Lamezia Terme. I gol sono statu realizzati da Guzzo per il Ragusasu calcio di rigore sul finire del pèrimo tempo. nella roipresa il sambiase è riuscito ad agguantare il pareggio con il centrocampista Palermo. Il pareggio permette di mantenere la posizione in classifica. Il Ragusa si trova al quartultimo posto. Dovrà fare la sua corsa su Vigor Lamezia, Acireale, Sancataldese ed Enna che lo precedono in classifica. Ma alle spalle dovrà guardarsi dal Messina, partito con 14 punti di penalizzazione e in netta risalita, anche se oggi ha rimediato una sconfitta contro il Città di Gela. Oggi lo scontro ndirfetto tra Enna calcio e Lamezia è stata sospesa a causa del maltempo. Le due squadre hanno quindi una partita da recuperare.

Intanto, il Ragusa si rafforza. La società ha ingaggiato due giovani promettenti: il centrocmapista Carmelo Forti e l’esterno sinistro Ermanno Ciniero. Arrivano in prestito dal Catania. Forti, classe 2006, lo scorso hanno ha anche esordito con la maglia del Catania. Ciniero, esterno difensivo, aveva iniziato la stagione con la maglia della Nissa. Lascia il Ragusa, invece, il centrocampista Sebastiano Battaglia. Il giocatore ha firmato la risoluzione consensuale del contratto.

