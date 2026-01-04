Pari esterno del Ragusa a Enna. La squadra gioca bene e lotta per la salvezza

Il Ragusa conquista un importante pari esterno sul terreno dell’Enna, avversaria diretta nella lotta per evitare la retrocessione.

Le due squadre hanno giocato una buona partita, ma nessuna delle due è riuscita ad andare in gol. Il risultato a occhiali fotografa l’andamento della gara tra due squadre che si temevano molto, che hanno giocato a viso aperto, ma senza riuscire ad accelerare e a mettere a segno l’affondo decisivo.

Partita dopo partita prosegue il buon percorso del Ragusa, il “quasi miracolo” operato dal tecnico Gaetano Lucenti, che ha preso in mano la squadra partita con quasi un mese di ritardo rispetto agli avversari. Ora il Ragusa è quart’ultimo, ha agganciato a quota 17 il Castrum Favara che oggi è stato battuto dalla Reggina, altra squadra blasonata del torneo, con un passato glorioso nei campionati superiori. Ma la classifica è molto corta e squadre come Sancataldese e Acireale, ma anche altre, sono vicinissime. Il Ragusa può farcela.

In testa alla classifica permane il testa a testa tra Savoia e Igea Virtus, seguiti da Nissa, Atletico Palermo e Reggina, squadre e società di esperienza, che non hanno ancora rinunciato al sogno di una meritata promozione.

