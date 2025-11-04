Parentesi di Coppa Italia domani per lo Scicli che incontra il Noto al “comunale” di Pozzallo

di Pinella Drago – Una gara che si gioca fra due squadre che guardano da vicino la bassa classifica. Lo Scicli C. R., ripescato nelle settimane scorse per continuare nella stagione della Coppa Italia, è chiamato ad una prova di carattere per non “affogare” nella depressione dopo la prova non decisamente esaltante data domenica scorsa nella gara esterna contro la Sommatinese. La gara di domani, con fischio di inizio alle 15, vale come turno di Coppa Italia. Lo Scicli C.R. non mira in alto ma la gara servirà a tastare il “polso” dei cremisi: capire se riescono a mantenere la bella prova del 25 ottobre scorso quando al “Ciccio Scapellato” di Jungi hanno battuto, con una doppietta di Fusco e Gazzè, proprio il Noto di mister Danilo Gallo. Gli sciclitani, alla corte dell’esperto tecnico Carmelo Giglio, sono chiamati a rendere onore a questo ripescaggio e la gara servirà per conoscerne lo stato di preparazione sia fisico-atletica che emotiva.

Lo Scicli C. R. viaggia con 4 punti in classifica assieme al Frigintini ed al Serradifalco nel Campionato di Promozione girone D; il Noto calcio lo precede con 5 punti. Due squadre, quindi, chiamate a dare molto sia in Campionato che in Coppa Italia.



© Riproduzione riservata