Panico in via Mongibello: donna cade a terra per salvare la sua cagnolina attaccata da un altro cane libero, morsi e attimi da incubo

Momenti di enorme tensione si sono verificati questa mattina in via Mongibello, a Ragusa, dove una tranquilla passeggiata è improvvisamente degenerata in una scena di panico. Una signora stava camminando con i suoi due cani quando si è trovata davanti un cane presente in zona e inizialmente individuato come cane monitorato dal Comune. Solo a varie ore di distanza dall’episodio si è potuto accertare che il cane fosse padronale.

Per cause al momento non chiare, il cane libero si è avvicinato e avrebbe iniziato ad aggredire la cagnetta della donna. Nel tentativo disperato di proteggerla, la signora è caduta a terra e ha cercato con il proprio corpo di fare scudo all’animale, mentre l’altro suo cane è stato messo in salvo all’interno di un’autovettura grazie all’intervento di alcune persone accorse.

Molti passanti, però, sono rimasti quasi immobili, telefono in mano, incerti su chi contattare nell’immediato: protezione civile, vigili urbani, canile municipale? Questa indecisione ha aumentato la tensione e il senso di pericolo.

Nel frattempo la cagnetta, impaurita e sotto attacco, ha morso involontariamente la sua stessa padrona al volto, ferendola. La scena è stata drammatica: la signora gridava spaventata, mentre il cane più grande tentava ancora di avvicinarsi.

Determinante l’intervento del figlio del titolare di un vicino negozio di elettrodomestici, che ha provato con grande difficoltà a tenere lontano il cane, mentre la lotta tra gli animali continuava. Dopo lunghi minuti di tensione, la donna è stata aiutata a entrare nel negozio, dove ha trovato riparo insieme alla sua cagnetta visibilmente ferita e sanguinante. Anche la signora aveva riportato lesioni al volto, provocate dai morsi del suo stesso cane in preda al terrore.

Il cane, che secondo le prime informazioni non avrebbe mai morso la donna,, – si è allontanato poco prima dell’arrivo della Polizia Municipale, intervenuta rapidamente dopo una chiamata al 112.

Per diversi minuti si è temuto il peggio: la preoccupazione era che il cane di taglia media potesse rivolgersi anche contro le persone che cercavano di proteggere la signora o assisterla a terra. Ricerca fotografica di Salvo Bracchitta

AGGIORNAMENTO ORE 18,30

𝐈𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐯𝐢𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐠𝐢𝐛𝐞𝐥𝐥𝐨: 𝐬𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚𝐯𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀, 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞.

Il chiarimento del Comune di Ragusa: “In merito all’episodio avvenuto questa mattina in via Mongibello, è doveroso chiarire che 𝐧𝐨𝐧 𝐬𝐢 𝐞̀ 𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐧𝐞 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐨 𝐫𝐞𝐢𝐦𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞, 𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀ sfuggito al controllo del detentore, successivamente messo in sicurezza dalle autorità competenti”.

L’assessore comunale agli animali, Andrea Distefano, è andato a trovare la signora ferita. “Sono in corso gli accertamenti necessari da parte della Polizia Locale e dell’ASP per ricostruire la dinamica e valutare eventuali responsabilità.

Dalle prime informazioni raccolte, sembra che lo stesso cane possa essere stato coinvolto anche in un precedente episodio della mattinata ai danni di un cittadino a passeggio con il proprio animale. Gli approfondimenti in corso chiariranno ogni aspetto. Nel corso dell’accaduto in 𝐯𝐢𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐠𝐢𝐛𝐞𝐥𝐥𝐨, una signora che passeggiava con due cagnolini è rimasta ferita al viso mentre tentava di proteggerli.

Mi sono recato personalmente questo pomeriggio a trovarla per portare la vicinanza mia e dell’Amministrazione, esprimendole solidarietà per il momento di grande spavento vissuto e per sincerarmi delle sue condizioni, che fortunatamente risultano stabili. Le verifiche proseguono nel rispetto delle procedure, con l’obiettivo di fare piena chiarezza sull’episodio e garantire la tutela della comunità”.

