Pallanuoto: Erea e Siracusa si confrontano - Ragusa Oggi

Pallanuoto: Erea e Siracusa si confrontano

Condividi su:

Alla piscina comunale di Ragusa, l’under 14 e l’under 15 dell’Aquatic Club Siracusa, allenata da coach Aldo Baio, ha svolto un proficuo ed utile common training contro i pari età dell’Erea Ragusa allenati da Sergio Avellino. L’amichevole, che si è svolta venerdì sera, è stata molto interessante e ricca di spunti che, sicuramente, serviranno per continuare il processo di crescita e di miglioramento dei ragazzi in vista dell’imminente inizio dei Campionati regionali. E’ stato per la squadra ragusana il primo approccio agonistico della stagione. Lo Staff tecnico e dirigenziale dell’Aquatic Club Siracusa ringrazia l’Erea Ragusa ed in particolare il Presidente del sodalizio ragusano, Alessandro Tuttolomondo, per la splendida accoglienza e per la squisita cena offerta. Adesso l’Erea Ragusa rivolge il pensiero alla Coppa Panettone per la categoria esordienti che si svolgerà a Ragusa il 15 e 16 dicembre e che vedrà le società della Sicilia orientale confrontarsi nella vasca di via Magna Grecia a partire da sabato 15 dicembre alle ore 16.00.