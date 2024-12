Pacemaker su bimba di 1,4 chili, intervento da record in Sicilia

Pesa appena un chilo e 400 grammi la bambina, originaria di Agrigento, alla quale e’ stato impiantato con successo un pacemaker per curare un difetto di conduzione cardiaca. E’ la piu’ piccola al mondo per peso ad avere subito un intervento chirurgico del genere. L’operazione e’ stata eseguita dal team del Centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo all’ospedale San Vincenzo di Taormina. A sostenere che la bambina agrigentina e’ la piu’ piccola paziente al mondo, in termini di peso, a ricevere questo tipo di dispositivo elettronico sono proprio i medici che hanno eseguito l’intervento. Per trovare un caso simile bisogna andare indietro di quasi 10 anni: era il 2015 quando qualcosa del genere avvenne in un ospedale indiano. La bambina, nata prematura, sta bene ed e’ gia’ pronta a essere dimessa. La diagnosi e’ stata eseguita alla 28esima settimana di gestazione e ha permesso ai medici dell’Unita’ operativa complessa di ginecologia e ostetricia diretta da Lilly Klein e della Cardiologia pediatrica diretta da Paolo Guccione, di avviare il monitoraggio sia della componente fetale che di quella materna.

