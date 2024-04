Open day nella natura con il CAI di Ragusa under 40

Il CAI (Club Alpino Italiano) di Ragusa è un’importante realtà nel mondo dell’escursionismo locale, impegnato nello studio e nella protezione della montagna e dell’ambiente circostante. Con quasi 300 soci, offre una vasta gamma di attività escursionistiche che vanno dalla facile alla più impegnativa, tutte svolte con massima sicurezza.

La sezione organizza escursioni adatte a tutti, compresi i più giovani, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla natura e promuovere una cultura del trekking consapevole. I soci beneficiano di numerosi vantaggi, come formazione, riviste specializzate e copertura assicurativa.

Un’opportunità imperdibile per chi ha tra i 18 e i 40 anni è l’escursione del 5 maggio lungo i sentieri della Riserva Naturale Orientata di Cavagrande del Cassibile, una delle attrazioni naturalistiche più belle della Sicilia. L’itinerario includerà la suggestiva Cava Sture e la famosa Grotta dei Briganti, luoghi di grande fascino e importanza storica.

La partecipazione è gratuita per i primi 20 iscritti e sarà garantita la copertura assicurativa CAI per tutti i partecipanti. Per saperne di più e per iscriversi, è possibile presentarsi il 23 aprile 2024 presso la sede del CAI in Via Umberto Giordano 57 a Ragusa, a partire dalle 19:30.

