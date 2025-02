Omicidio Ventura: lunedì l’udienza di convalida per Francesco Lo Monaco soprannominato “Cannata”

​Francesco Lo Monaco, il pregiudicato quarantaduenne vittoriese fortemente sospettato dell’omicidio di Angelo Ventura, comparirà lunedì mattina, assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Matteo Anzalone, davanti al gip Ivano Infarinato, per l’udienza di convalida del fermo

​

Lo Monaco, soprannominato “Cannata”, era stato interrogato già nel pomeriggio di giovedì dal sostituto procuratore Monica Monego che ha firmato il provvedimento di fermo solo per i reati di detenzione e porto di arma illegale, vale a dire il fucile a canne mozze che ​a​vrebbe esploso il colpo che ha squarciato la coscia destra della vittima, portandolo alla morte nel giro di poche ore, nonostante il disperato tentativo dei medici di salvargli la vita e l’intervento di chirurgia vascolare cui era stato sottoposto nella stessa notte.

In sede di udienza di convalida​ verr​anno formulati gli effettivi capi di imputazione e probabilmente ​verrà contestato a Lo Monaco anche l’omicidio​. Poco prima di mezzanotte ​di mercoledì 29 gennaio qualcuno ha portato in ospedale ​Ventura, lasciandolo sanguinante nella sala d’aspetto. Poi immediate le indagini della Polizia, che ha potuto utilizzare anche le immagini delle telecamere​. Ne è seguito il fermo di Francesco Lo Monaco​ dopo un lungo interrogatorio in commissariato a Vittoria. Da giovedì sera si trova in carcere.​ E’stata il sostituto procuratore Monica Monego ​a​ firma​re il provvedimento di fermo per i reati di detenzione e porto di arma illegale, vale a dire il fucile a canne mozze che ​avrebbe esploso il colpo​. ​E’probabile si attendano altri accertamenti tecnici per contestare anche l’omicidio.

© Riproduzione riservata