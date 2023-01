Omicidio di Capodanno: in carcere anche i due quindicenni. Il Questore chiude il locale di contrada Alcerito per 30 giorni

Restano in carcere i due ragazzi quindicenni coinvolti nell’omicidio di Capodanno a Vittoria ai danni del cittadino tunisino.

Il gip del Tribunale dei minori di Catania, Alessandra Chierego, ha accolto le richieste del pubblico ministero Stefania Barbagallo e ha convalidato il fermo disponendo la misura cautelare in carcere.



I due ragazzi dovrebbero essere destinati agli istituti di pena di Bicocca, a Catania e di Acireale.

Intanto, il Questore di Ragusa ha chiuso per 30 giorni il locale nei pressi del quale si è verificato l’omicidio di capodanno del giovane tunisino. Il locale si trova in contrada Alcerito, a Vittoria.



Il provvedimento del Questore si è reso necessario poiché i locali e le pertinenze dove insiste il locale, così come è stato accertato a seguito di ripetuti e mirati controlli, erano divenuti anche in passato teatro di più episodi preoccupanti, tra cui anche un ferimento a colpi di armi da taglio. Era diventato anche punto di incontro di persone gravate da pregiudizi penali e da destinatari di misure di prevenzione personale.





Il titolare dell’ esercizio pubblico è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria e sanzionato amministrativamente dagli Agenti del Commissariato di Vittoria per aver effettuato, proprio per la notte del Capodanno appena trascorso – durante la quale è avvenuto l’ evento criminoso -, una serata musicale e danzante sprovvisto della prescritta licenza.