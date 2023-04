Oltre un milione di euro per la messa in sicurezza dell’asilo Mazzini a Comiso. FOTO

Sono stati consegnati martedì 11 aprile i lavori per la messa in sicurezza dell’asilo comunale Mazzini. di Comiso. I lavori riguardano il rifacimento, la ristrutturazione dalle fondazioni, e la creazione di altre sezioni presso la scuola materna “Mazzini”, sita in via Primo Maggio. Si tratta di un lavoro importante di consolidamento strutturale che il comune effettuerà grazie a un finanziamento PNRR di un milione e duecento mila euro, al quale si va ad aggiungere una compartecipazione comunale di seicento mila euro, grazie a Cassa Depositi e Prestiti. Alla fine dei lavori che dureranno un anno, sarà consegnata una scuola rinnovata secondo tutti i criteri di sicurezza, di vivibilità per i giovanissimi alunni, e con tre sezioni in più rispetto a quelle esistite finora. Grazie a questa radicale ristrutturazione, saranno eliminati anche i fitti passivi che il Comune aveva per le scuole dell’infanzia.

ALTRI LAVORI IN PROGRAMMA

Sabato sarà presentato il progetto relativo alla messa in sicurezza di via Papa Giovanni XXIII, alveo del torrente Cucca e arteria urbana notevolmente pericolosa quando piove, la prossima settimana saranno aggiudicati i lavori per la realizzazione del cimitero di Pedalino e i lavori per la riqualificazione del centro storico grazie ad un altro finanziamento di un milione e cinquecento mila euro.