Oltre 260 kg di rifiuti raccolti a Pozzallo e Ragusa per “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s

Ben 40 sacchi per oltre 260 kg di rifiuti raccolti da 84 volontari. Ecco i numeri delle due tappe di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s tenutesi a Pozzallo giovedì 16 ottobre e a Ragusa martedì 21 ottobre. Due giornate dedicate alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano. A Pozzallo l’attività di riqualificazione si è svolta, con il patrocinio del Comune, in Viale Medaglie d’Oro Lunga Navigazione e vi hanno preso parte i dipendenti del ristorante McDonald’s di Pozzallo e alcuni volontari locali. A Ragusa, invece, l’attività ha interessato Viale Delle Americhe, Via Grazia Deledda e Via Palmiro Togliatti e, anche in questo caso, vi hanno preso parte i dipendenti del ristorante McDonald’s di Ragusa e alcuni volontari locali. Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa “Insieme a te per l’ambiente” è nata, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Aperta a tutti i dipendenti McDonald’s e ai cittadini, ha visto nelle ultime 4 edizioni il coinvolgimento di oltre 21mila persone, più di 400 associazioni locali e la raccolta di oltre 14mila sacchi di rifiuti, l’equivalente di più di 50 tonnellate, nelle oltre 500 tappe realizzate, di cui la metà patrocinate. Dall’anno scorso, è partner dell’iniziativa anche Retake – Fondazione non profit attiva nella tutela dell’ambiente e la cura dei beni comuni – con la quale McDonald’s ha siglato una collaborazione importante che vede le due realtà lavorare in sinergia in alcune tappe locali. Le giornate “Insieme a te per l’ambiente” si inseriscono nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diverso tempo a partire dai suoi ristoranti in termini di packaging, raccolta differenziata e riciclo. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità del packaging in carta, la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti e un nuovo progetto di economia circolare che permette di recuperare la maggior parte degli oli di frittura utilizzati nelle cucine dei ristoranti per produrre biocarburante con cui alimentare la flotta che gestisce le consegne. L’iniziativa è parte integrante di I’m Lovin It Italy che, attraverso progetti e attività concrete su tutto il territorio in cui operano i ristoranti, testimonia l’impegno e il valore condiviso di McDonald’s per il sistema paese.



