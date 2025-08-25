Odissea a Comiso: il volo per Barcellona parte con oltre 4 ore di ritardo

Giornata da incubo per molti viaggiatori diretti a Barcellona con il volo VY2009 di Vueling di domenica 24 agosto. L’aereo, inizialmente previsto in partenza dall’aeroporto di Comiso alle 08:10, è decollato con oltre 4 ore di ritardo, atterrando a destinazione soltanto alle 14:37.

Volo VY2009 Comiso-Barcellona: oltre 4 ore di ritardo

I passeggeri sono stati costretti a trascorrere la mattinata intera nell’aeroporto di Comiso, con pesanti disagi sia per chi doveva viaggiare per lavoro o motivi di salute, sia per chi partiva per le vacanze.

Non si è trattato di circostanze eccezionali come maltempo o bird strike: la giornata di domenica, infatti, è stata caratterizzata da condizioni meteo favorevoli. Le prime ricostruzioni fanno pensare a problematiche operative imputabili direttamente alla compagnia aerea.

Vueling e i diritti dei passeggeri: 250 euro di risarcimento

Secondo il Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri hanno diritto a una compensazione pecuniaria di 250 euro per ritardi superiori alle 3 ore su tratte inferiori ai 1500 km, come quella tra Comiso e Barcellona.

I viaggiatori coinvolti possono presentare richiesta direttamente a Vueling oppure affidarsi a una claim company specializzata, come ItaliaRimborso, o anche tramite un CAF.

Come richiedere il risarcimento

Per ottenere i 250 euro di risarcimento occorre: conservare la carta d’imbarco e la conferma di prenotazione; inviare la richiesta ufficiale a Vueling tramite modulo online o PEC; in alternativa, rivolgersi a un intermediario che si occupa della pratica senza anticipo di costi.

La vicenda del volo Comiso-Barcellona VY2009 si aggiunge ai numerosi disservizi che ogni anno colpiscono migliaia di viaggiatori in Europa.

