Nuovo furto con spaccata a Modica: tabacchi di Contrada Pozzo Cassero preso di mira. Magro bottino di 100 euro

Nella notte di ieri, si è verificato un nuovo furto con spaccata presso il tabacchi di Contrada Pozzo Cassero a Modica. L’episodio, che rappresenta l’ennesimo attacco di questo tipo nella zona, ha prodotto un bottino modesto, stimato intorno ai 100 euro, mentre i danni, soprattutto alle imposte della struttura, ammontano a circa 2000 euro.

Danni significativi alla struttura

Secondo quanto riferito, il furto con spaccata ha visto i malviventi entrare violentemente nella struttura, portando via parte della merce e causando danni significativi. I Carabinieri sono attualmente impegnati nelle indagini per identificare i responsabili e non escludono che il colpevole sia collegato alla stessa banda che, negli ultimi giorni, ha operato a Ispica, realizzando ben tre furti con spaccata nella zona.

Questa nuova incursione si aggiunge a un precedente episodio che ha colpito il medesimo esercizio qualche anno fa, evidenziando un trend preoccupante nel territorio.

