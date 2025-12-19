Nuovo attaccante in maglia cremisi. Arriva Leandro Di Rosa

Il giocatore arriva alla vigilia della gara con il Qal’At che impegnerà lo Scicli domani nel campo di Caltagirone. E’ un volto nuovo per lo spogliatoio locale: Leandro Di Rosa, attaccante classe 1993, non ha vestito la maglia cremisi nel suo passato. “E’ un giocatore che porta con sé anni di battaglie sui campi dell’Eccellenza. Un colpo importante, un top player per la categoria – spiega il dirigente sportivo Peppe Puglisi – la sua carriera è un viaggio fatto di sacrifici, gol e tanta passione. Da Vittoria a Ragusa, a Scalea in Calabria, a Santa Croce, a Mazzarrone, a Scordia. Maglie diverse, stesso spirito combattivo. Nel tempo ha imparato a muoversi ovunque là davanti: esterno offensivo, seconda punta, attaccante, sempre al servizio della squadra. Un giocatore duttile, rapido, con il dribbling nel sangue e la capacità di accendere la giocata quando serve. La scorsa stagione parla per lui: 11 gol con il Santa Croce, frutto di determinazione e continuità. Quest’anno l’inizio è stato più silenzioso, rallentato da un piccolo problema fisico, ma oggi è alle spalle: ora sta bene, è carico e pronto a dare tutto. Arriva in maglia cremisi con la voglia di rimettersi in gioco, di lasciare il segno e di scrivere un nuovo capitolo. Il campo, come sempre, dirà il resto”.

Domani nello stadio di Caltagirone lo Scicli incontrerà il Qal’At.

E’ una squadra che sta tre punti più in alto dello Scicli con i suoi 12 punti ed i 9 dei cremisi. Una gara delicata perchè i calatini vorranno fare risultato pieno, lo stesso vale per i ragazzi del tecnico Angelo Tasca che daranno in campo il meglio per assicurarsi almeno un pari, utile alla classifica, se non la vittoria. Il Qal’At conta nella sua formazione il terzo goleador del campionato, Lorenzo Bonaccorsi, al quale si dovrà stare attenti. Ma lo spogliatoio cremisi è ben motivato e spera di chiudere la stagione delle gare di andata nel migliore dei modi. Si tornerà in campo dopo la pausa natalizia il prossimo 3 gennaio per la gara con il Serradifalco.

