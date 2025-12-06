Nuovi assetti nelle scuole di Vittoria. Il plesso Lombardo Radice sarà aggregato all’Istituto Rodari – San Biagio

Nuovi assetti nelle scuole di Vittoria. Il plesso Lombardo Radice, che fa parte dell’istituto comprensivo “Sciascia – Caruano” verrà aggregato all’Istituto comprensivo “Rodari – San Biagio”.

La decisione è stata resa nota con il nuovo piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica siciliana adottato dall’assessorato regionale il 2 dicembre scorso. Lo spostamento del plesso “Lombardo radice”, che ospita alcune classi di scuola media, all’istituto Rodari san Biagio era stata chiesa dal comune e approvata dalla rete scolastica provinciale e dall’attuale dirigente dell’ex Provveditorato Daniela Mercante.

“Lo spostamento del plesso Lombardo Radice – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione, Francesca Corbino – permette di dare una sede di scuola secondaria nel centro storico all’Istituto Rodari San Biagio, costituito da scuole di due diversi quartieri cittadini. Nel centro storico c’era l’esigenza di una sede di scuola secondaria, dopo la chiusura di alcune sedi ormai dismesse. In questo modo, si potrà lasciare il plesso Cappellini che, più naturalmente, sarà accorpato alla scuola, “Portella della Ginestra”. La scuola Sciascia – Caruano, invece, ha già altre sedi di scuola primaria e secondaria, che ben servono alle esigenze del territorio. Questa scelta è stata condivisa da tutti perché risponde bene alle esigenze delle famiglie che vivono nel centro storico. Inoltre, a breve, potremo sistemare alcune classi al primo piamo dell’ex plesso Don Milani, in piazza Giordano. Riavremo quindi una sede storica di Vittoria che, sia pure con soli cento alunni, come previsto dal progetto, sarà un punto di riferimento importante per il quariere”.

© Riproduzione riservata