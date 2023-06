Nuove pattuglie di Polizia Municipale a Ragusa per il controllo del territorio

Sei nuovi agenti di polizia municipale stagionali per aumentare la presenza e il controllo del territorio di Ragusa. E’ questa una delle novità dell’estate 2023 in tema sicurezza. In particolare, nel suo centro storico che, da ormai troppo tempo, è diventato preda della microcriminalità.

LE PATTUGLIE

Tre pattuglie sono già operative dal 19 giugno, mentre altre tre partiranno il 3 luglio, quando saranno impiegati gli altri sei agenti stagionali. L’obiettivo di quest’attività di monitoraggio quotidiano è quello di ottenere una maggiore attenzione alla sicurezza del territorio e, allo stesso tempo, garantire la sicurezza dei cittadini.