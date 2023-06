12 nuovi agenti stagionali di polizia municipale a Ragusa. Obiettivo: sicurezza urbana

12 agenti di polizia municipale saranno in servizio nel territorio di Ragusa in occasione dell’avvio della stagione estiva. 6 agenti saranno in servizio a partire da domani per 90 giorni.

AGENTI STAGIONALI CHE GARANTIRANNO MAGGIORE SICUREZZA DEL TERRITORIO

Altri 6 agenti inizieranno il 3 luglio, per un totale di 12 stagionali. Il loro compito sarà quello di garantire la viabilità e in generale un maggiore presidio del territorio. Inoltre, vigileranno nei centri storici e nelle contrade.

Grazie a queste nuove unità s’intende garantire un maggiore controllo del territorio e la relativa sicurezza urbana.