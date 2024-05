Scicli: guida sotto l’effetto di droghe, denunciato

Guiava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e per questo è stato denunciato. Un automobilista è stato beccato dalla polizia locale di Scicli mentre guidava in stato di alterazione psicofisica psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Altri controlli

Negli ultimi mesi, sono stati sanzionati numerosi veicoli per varie infrazioni, tra cui: 172 veicoli per omessa revisione, 15 veicoli per omessa copertura assicurativa, 40 veicoli per mancato uso delle cinture di sicurezza, 2 veicoli per l’uso del telefonino alla guida.

