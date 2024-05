Divieto di balneazione nella “Spiaggia degli Americani” a Marina: valori dell’acqua non conformi ai parametri di sicurezza

Interdetta alla balneazione la cosidetta “Spiaggia degli Americani” a Marina di Ragusa. Il divieto di balneazione è stato emesso con ordinanza sindacale n. 509 del 15 maggio 2024. Questo provvedimento è stato adottato a tutela della salute pubblica a seguito dei risultati di un monitoraggio della qualità delle acque di balneazione nell’area interessata, che hanno evidenziato valori non conformi ai parametri di sicurezza.

Motivo del Provvedimento

Il divieto è stato imposto a causa del rilevamento di valori delle acque di balneazione al di fuori dei limiti tabellari di riferimento, stabiliti per garantire la sicurezza dei bagnanti. Fino a quando i valori rilevati non rientreranno nei limiti di sicurezza, il divieto rimarrà in vigore.

Monitoraggio in Corso

Le autorità competenti stanno continuando a monitorare la qualità delle acque di balneazione e il divieto sarà revocato solo quando i valori torneranno a essere conformi ai parametri di sicurezza.

Visione dell’Ordinanza

L’Ordinanza Sindacale n. 509 del 15.05.2024 è disponibile per la consultazione pubblica al seguente link: Ordinanza Sindacale n. 509. Le autorità locali continueranno a informare il pubblico sugli sviluppi relativi alla qualità delle acque e al termine del divieto.

© Riproduzione riservata