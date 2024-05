Il giovedì e la domenica si volerà da Comiso per Barcellona: la nuova rotta sarà effettuata da Vueling

Due voli settimanali fra Comiso e Barcellona operati dalla compagni aerea Vueling. La nuova rotta offre un collegamento due volte alla settimana e nello specifico il giovedì e la domenica.

La compagnia rafforza la propria presenza in Italia

Questa tratta rafforza l’attuale operatività in Sicilia, dove Vueling collega l’aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino con un volo settimanale a Barcellona, – che per tutta la stagione estiva dal 21 giugno all’8 settembre saliranno a 9 collegamenti settimanali – e l’aeroporto di Catania-Fontanarossa con quello di El Prat, con un volo settimanale che aumenterà a 8 voli la settimana nell’alta stagione estiva.

Con la riattivazione della rotta Milano Linate-Barcellona con due voli settimanali, conferma l’Italia come hub di riferimento nel panorama europeo per la compagnia iberica. Sono complessivamente 39 le rotte offerte nel Belpaese verso 15 destinazioni europee per la stagione estiva (Barcellona, Madrid, Bilbao, Valencia, Malaga, Alicante, Ibiza, Palma di Maiorca, Londra, Amsterdam, Parigi, Dubrovnick, Spalato, Myconos e Santorini) su un totale di 248 per 101 destinazioni in 29 Paesi. A livello domestico, la compagnia spagnola collega l’aeroporto di Firenze con quelli di Catania e Palermo.

