Nuove assunzioni al Comune di Scicli. Grazie al via libera al nuovo piano del fabbisogno, dato dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti in forza al Ministero dell’Interno, l’Amministrazione Marino entro questo mese di febbraio perfezionerà l’assunzione di cinque dipendenti con qualifiche di istruttori direttivi più due assistenti sociali. La prima assunzione è partita con il primo febbraio con l’immissione in servizio della dottoressa Maria Stefania Scriminaci nel ruolo di istruttore direttrice contabile.

Assunzione avvenuta grazie a concorso pubblico e graduatoria condivisa con il Comune di Enna. Le altre figure che arriveranno entro questo mese di febbraio sono quelle di due istruttori direttori tecnici, nelle figure professionali di un ingegnere e di un architetto, che arriveranno sempre con le procedure delle graduatorie condivise di concorsi pubblici con il Comune di Ragusa e con l’Istituto autonomo case popolari di Ragusa. La quinta assunzione prevede un istruttore direttivo amministrativo ed un farmacista da destinare alla farmacia comunale.

ASSUNZIONI AL COMUNE DI SCICLI: NON SUCCEDEVA DA 30 ANNI

Se la prima figura arriverà sempre con la stessa procedura attivata per le quattro assunzioni di istruttori direttivi con il piano del fabbisogno, quella della farmacista verrà dal concorso pubblico per farmacista già bandito ed i cui termini di partecipazione sono scaduti. Al Comune arriveranno anche due assistenti sociali: la loro assunzione però non è legata alla stessa procedura delle cinque nuove unità di istruttori direttivi bensì al Distretto socio-sanitario n. 45 che si assume l’onere finanziario necessario per pagare le due assistenti sociali.

Stamattina ad accogliere la nuova dipendente destinata al settore finanze sono stati il sindaco Mario Marino ed il vice sindaco Concetta Drago che ha curato le procedure di assunzione particolarmente delicate in quanto l’ente sciclitano si trova in uno stato di riequilibrio finanziario. Se non fosse per le stabilizzazioni di personale precario già definite con il completamento del monte orario dei dipendenti degli enti locali, il Comune di Scicli non faceva assunzioni da circa 30 anni.