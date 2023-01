Il Comune di Scicli assume un farmacista: il concorso

Il Comune di Scicli assume un farmacista. E’ stato infatti indetto un concorso per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato.

Si tratta di un concorso per titoli ed esami di istrutture direttivo farmacista, categoria D.

Il professionista sarà assegnato all’extrasettore Farmacia Comunale.

E’ richiesta la Laurea Specialistica in Farmacia o in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, afferenti alla classe di laurea specialistica S14 – Farmacia e Farmacia Industriale, oppure laurea magistrale in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche afferenti alla classe di Laurea magistrale LM13 – Farmacia e Farmacia Industriale.

E’ richiesta inoltre l’iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti.

La domanda, a pena di esclusione, deve essere inoltrata all’Ufficio Protocollo del Comune di Scicli, o anche per via telematica inviando all’indirizzo protocollo@pec.comune.scicli.rg.it.

Il termine per presentare la domanda di partecipazione è il 30 gennaio, ore 12,30.

Prevista una prova scritta e una orale.