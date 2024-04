L’Addolorata tradotta in “dispiacere”: l’inglese di S. Giacomo a Ibla è una catastrofe

L’inglese, questo sconosciuto. E nemmeno il francese e lo spagnolo a giudicare dalle traduzioni “maccheroniche” che si trovano affisse sulle nostre splendide chiese.

Una segnalazione ci arriva dalla chiesa di San Giacomo alla villa, a Ibla che, tra l’altro, è stata riaperta al culto da poco e si trova in uno dei posti più amati dai turisti sia italiani che stranieri.

Il cartello, in italiano, recita così: “Addolorata. Molto venerata in particolare il venerdì dell’Addolorata che precede la domenica delle palme”. Il cartello era posto ai piedi dell’Addolorata, entrando a destra.

Le traduzioni in inglese, spagnolo e francese sono le seguenti: “Sorry: very venerated in particular the “Fryday of the sorry” preceding Palm Sunday” “Lo siento. Muy venerado en particular el “viernes del perdon” anterior al Domingo de Ramos”. “Desolé. Très vènèrè notamment le “venedredi du desolé prècè dant le dimanche des Rameaux”.

Qualcosa che neanche il peggior google traslate avrebbe potuto “scrivere”. L’Addolorata è stata tradotta come “Sorry”, cioè “dispiacere”. Quindi diventa la Madonna del dispiacere.

Non riusciamo a capire chi abbia messo mano alle traduzioni, ma sta di fatto che la cosa fa nascere un sorriso.

LE TRADUZIONI CORRETTE: ALCUNI ESEMPI

Di seguito, vi riportiamo le traduzioni corrette in inglese, spagnolo e francese: “Our Lady of Sorrow. very venerated Madonna, in particular on the day of her votive memory the “Friday of the Sorrows of the Most Holy Mary”, before Palm Sunday”.

In spagnolo: ““Virgen Dolorosa”.Imagen muy venerada, en particular en el día del “Viernes de la Dolorosa”, antes del Domingo de Ramos

In francese: “Notre-Dame des Douleurs”. Image très vénérée, notamment le jour de sa mémoire votive, le “Vendredi des Douleurs de Sainte Marie”, avant le dimanche des Rameaux.

Il cartello che reca le traduzioni “libere” è stato comunque segnalato in chiesa ai confrati.

