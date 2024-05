Ideathon: ecco come i giovani immaginano il futuro di Modica

Il futuro di Modica si sta scrivendo con la partecipazione attiva dei suoi giovani cittadini. L’evento inaugurale di Ideathon, organizzato dall’Amministrazione Comunale presso il Liceo Galilei Campailla, ha segnato un momento epocale nell’approccio alla partecipazione giovanile e all’innovazione tecnologica nella città. Gli obiettivi ambiziosi di questo progetto si sono concretizzati in una giornata di intensa creatività, visione e collaborazione.

Secondo Antonio Drago, assessore alla Transizione Digitale e Innovazione Tecnologica, l’Ideathon rappresenta un passo significativo verso il coinvolgimento delle giovani menti nella definizione del futuro di Modica. In un periodo di cambiamento accelerato, l’innovazione diventa cruciale per affrontare le sfide emergenti. Il duro lavoro svolto in collaborazione con associazioni come Sprintaly, Modiverso e GBT Training ha reso possibile questo evento, che ha visto la partecipazione entusiasta degli studenti del Liceo scientifico.

Durante l’evento, gli studenti hanno presentato e discusso idee su come rendere Modica un punto di riferimento nell’innovazione e nella sostenibilità. Dall’ottimizzazione dei servizi pubblici alla promozione di pratiche eco-sostenibili, le proposte hanno dimostrato una straordinaria creatività e una profonda comprensione delle esigenze della comunità. Questo non è stato solo un momento di fantasia, ma anche di concretezza: ogni idea, anche la più audace, ha il potenziale per trasformare Modica, se supportata e implementata con fiducia.

L’evento ha anche sottolineato l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel promuovere l’innovazione e l’inclusione digitale, offrendo ai giovani l’opportunità di essere veri protagonisti della città del futuro.

Chiara Facello, assessore alle Politiche Educative, ha evidenziato il ruolo centrale della scuola come agenzia educativa e presidio democratico. Ideathon ha dato voce alle nuove generazioni, rendendole partecipi del processo decisionale e incoraggiandole a contribuire attivamente allo sviluppo della propria città.

Samuele Cannizzaro, assessore alle Politiche Giovanili, ha sottolineato l’importanza di Ideathon nel dare visibilità alle menti creative di Modica e nel tradurre le loro idee in progetti concreti e realizzabili. Le parole pronunciate dal Sindaco Maria Monisteri durante la cerimonia di premiazione hanno confermato il valore e l’efficacia di questa iniziativa nel plasmare il futuro della città.

