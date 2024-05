Furto in una farmacia a Scicli. Rubati cosmetici e prodotti per l’igiene e la cura del corpo

Per entrare all’interno dell’Antica Farmacia, sita al bivio fra via Nazionale e via Duca d’Aosta in pieno centro storico, hanno utilizzato una pietra. Con essa, nella notte appena trascorsa, hanno sfondato la porta di ingresso, l’unica che dà l’accesso all’esercizio commerciale mentre le altre fungono da vetrina espositiva. Una volta all’interno hanno arraffato quanto si trovava negli scaffali e negli espositori a giorno facendo razzia di tutto quanto c’era sistemato. Il piano dei malviventi è stato studiato nei particolari ed è stato anche azzardato nella dinamica visto che la farmacia si trova in una zona ben visibile, per la sua centralità, sia va corso Mazzini che da via Nazionale e da piazza Municipio. Quindi chi ha agito ha giocato in destrezza ed in tempestività: se non fosse così avrebbe rischiato di fare scoprire l’azione predatoria. E chi ha agito lo ha fatto in piena notte quando la città dorme. Certamente il rumore sarà stato anche invasivo ma nessuno si è accorto ed ha sentito nulla. Stamattina a notare l’effrazione è stato il titolare di un vicino esercizio commerciale che ha dato l’allarme.

La refurtiva è in corso di quantificazione.

I carabinieri della locale Tenenza sono al lavoro per individuare gli ignoti autori del furto. Non si esclude che la visione delle telecamere di videosorveglianza site nella zona possa essere di grande aiuto nelle indagini dei militari dell’Arma. La merce rubata è facilmente posizionabile sul mercato clandestino. Gli ignoti malviventi avranno agito forti di questo particolare e di questa opportunità di smercio dei prodotti rubati.

