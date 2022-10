Rincaro energia: al comune di Scicli bolletta della luce di oltre 300 mila euro. Bilanci a rischio?

E’ una situazione ormai a limite e non solo per i privati e le aziende, ma anche per gli enti pubblici. Come ad esempio a Scicli, dove il sindaco della città, Mario Marino, ha dovuto fare i conti con una bolletta della luce di oltre 300 mila euro, mentre ad agosto dello scorso anno era di 68 mila.

Un rincaro del quasi 500%. E tutto questo, che conseguenze avrà sui bilanci? Se lo chiede Marino, ma se lo chiedono in realtà tutti. Di certo, senza doverosi aiuti statali a questo rincaro folle delle utenze, nessuno potrà farcela. Il sindaco assicura che non saranno tagliati i servizi, ma la situazione resta grave, anche perchè al momento, Scicli non ha la convenzione con la Consip, che garantiva un prezzo fisso per le utenze.