Nuova vita per via degli Aragonesi a Comiso: finanziato il restyling tra arte e natura

Un finanziamento da 1,6 milioni di euro darà nuova vita a via degli Aragonesi, un’arteria fondamentale per la città di Comiso che collega il centro abitato a una delle zone più ricche di storia e cultura del territorio. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Cassibba, che conferma l’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori, da completarsi entro il 31 dicembre 2026. Si tratta, tra l’altro, di un percorso storico che rientra nell’antica Trasversale Sicula, lunga circa 600 km.

Un’opera tra storia, cultura e natura

Lungo via degli Aragonesi si trovano la Pagoda della Pace e il maestoso Palazzo Trigona di Canicarao, progettato dal celebre architetto Rosario Gagliardi nel XVIII secolo e costruito su un nucleo originario del Quattrocento. Con il progetto, saranno create banchine laterali, un camminamento in basole di pietra di Comiso e arredi in legno come panchine, rastrelliere per biciclette, bacheche e fontanelle.

Una visione per la città

Il progetto rientra tra quelli inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche ed è stato approvato dal consiglio comunale negli scorsi anni. Con la partenza dei lavori, la città punta a coniugare riqualificazione urbana, promozione culturale e sviluppo turistico.

© Riproduzione riservata