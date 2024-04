Sabato l’inaugurazione della nuova strada della Pagoda della Pace a Comiso

Sarà inaugurata sabato mattina la strada di accesso alla pagoda della pace di Comiso. L’inaugurazione è l’ultimo atto di una vicenda lunga e controversa, andata avanti per circa venti mesi e iniziata nel 2022, quando i proprietari del terreno limitrofo impedirono l’accesso alla pagoda al monaco buddista Gyosho Morishita.

La stradella, piuttosto ripida, realizzata di recente, è oggi una via di accesso alternativa che permette di separare definitivamente la pagoda dal resto dei terreni privati. In futuro, il comitato “Pagoda per la Pace” punterà all’acquisto della striscia di terreno (concessa dapprima a Morishita in comodato d’uso) in modo da rendere definitivamente indipendente ogni attività legata alla pagoda e al tempio buddista.

L’inaugurazione è prevista per le 11,30. Per chi vorrà accedere sarà possibile parcheggiare nei pressi dell’agriturismo Sugarelle.

Parcheggio gratuito o a pagamento ?

Nei giorni scorsi gli organizzatori hanno trovato una sorpresa. In un terreno limitrofo era stato sistemato un cartello con l’invito al parcheggio e l’indicazione della tariffa di 3 euro. “Non è una nostra iniziativa – spiegano i membri del comitato – il parcheggio che abbiamo indicato è assolutamente gratuito. In una zona vicina alcuni proprietari di un terreno hanno inteso assumere questa iniziativa, indipendente dall’organizzazione”.

La Festa di Primavera, tradizionale appuntamento del buddismo Nichiren a Comiso

L’indomani, domenica alle 10, è in programma la “Festa di Primavera”, tradizionale appuntamento buddista organizzato dal reverendo Gyosho Morishita, membro della Nipponzan Myohoji, che fa parte della scuola buddista Nichiren Shu.

Morishita vive a Comiso dagli anni 80. Giovane monaco seguì le vicende delle lotte pacifiste. Decise di rimanere a Comiso (salvo dei brevi viaggi in Giappone). A lungo, ha percorso le vie della città di Comiso con il suo tamburo, pregando e recitando il “Nam myoho renge kyo”, una pratica molto diffusa del buddismo Nichiren, un inno alla vita, un impegno a vincere le difficoltà come indicato dal Sutra del Loto.

Oggi è anziano e continua a vivere da solo nella collina di contrada Canicarao dove ha realizzato la pagoda, il tempio e un piccolo alloggio.

