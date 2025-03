Meteo: in Sicilia a marzo è già estate. Ma non durerà

Sarà un venerdì 14 marzo da bollino nero per il meteo, anche se con differenze marcate tra le regioni: Nord-Est, Toscana e Umbria subiranno maltempo estremo con rischio nubifragi, mentre a Sud, in particolare Sicilia vi sarà caldo estivo, con temperature fino a 30°C all’ombra.

Se una parte dell’Italia sarà flagellata dalle piogge, a Sud è previsto caldo anomalo. In particolare, Sabato 15 marzo, vi saranno piogge diffuse dal Lazio in su e caldo estivo al Sud. Ma tutto questo non durerà, perchè da martedì 18 marzop vi sarà un netto calo delle temperature.

