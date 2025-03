Riapre l’Ipercoop Katanè: un punto vendita rinnovato, moderno e sostenibile

Dopo un breve periodo di chiusura necessario per importanti lavori di ristrutturazione, il punto vendita Ipercoop del centro commerciale Katanè riapre le porte ai suoi clienti con un look completamente rinnovato.

Un restyling profondo che ha interessato ogni reparto, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di spesa ancora più efficiente, moderna e sostenibile.

Con una superficie di 4.400 mq e uno staff di 160 addetti, il nuovo Ipercoop si conferma un punto di riferimento per la spesa quotidiana, offrendo ai clienti un ambiente più funzionale e un servizio sempre più efficiente.

L’evento di riapertura si è svolto in due fasi: la prima, il pomeriggio del 12, è stata dedicata ai preziosi collaboratori del punto vendita, ai responsabili degli altri supermercati Coop in Sicilia, ai collaboratori della sede centrale e ai dirigenti del gruppo. Presenti anche le autorità locali, l’intera famiglia Radenza e i rappresentanti del centro commerciale Katanè. Il 13, invece, si è tenuto il grande evento di apertura al pubblico.

Un supermercato ripensato per il cliente

Il nuovo Ipercoop Katanè è stato progettato per rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più attento alla qualità, alla convenienza e alla sostenibilità. L’intervento ha coinvolto tutti gli aspetti del punto vendita: dagli spazi, resi più funzionali e accessibili, all’adozione di nuove tecnologie per garantire una spesa più veloce e confortevole, come le nuove casse automatiche per il self check out.

Gli impianti di illuminazione, i sistemi di raffreddamento e riscaldamento degli ambienti e gli impianti di refrigerazione di ultima generazione, ad alta efficienza energetica, rappresentano uno dei punti di forza di questa trasformazione, in linea con l’impegno costante di Coop per la tutela dell’ambiente.

Questa attenzione si riflette anche nel potenziamento dell’offerta di prodotti a marchio Coop, sinonimo di qualità certificata e sicurezza alimentare.

Qualità, assortimento e convenienza: il cuore della spesa Coop

Il nuovo layout del punto vendita è stato progettato per offrire un’esperienza d’acquisto più intuitiva e piacevole.

All’ingresso, i clienti vengono accolti da un’ampia piazza dei freschi, un’area ricca e ben assortita che comprende ortofrutta, panetteria e reparti serviti. Ogni dettaglio è stato studiato per rendere la spesa più veloce e completa, rispondendo al meglio alle esigenze quotidiane.

È stato ottimizzato il percorso merceologico e ampliato l’assortimento, con particolare attenzione ai prodotti locali, alle specialità e alle innovazioni di prodotto. Questa nuova versione del punto vendita mantiene saldi i valori di Coop: qualità e convenienza.

L’area ristoro è stata completamente ripensata e ora offre un accesso diretto alla galleria commerciale. La nuova “Buona Pausa COOP” è il luogo perfetto per un caffè, una pausa dolce o salata o un pranzo completo, con proposte realizzate direttamente dagli esperti collaboratori nei laboratori del punto vendita. “La convenienza resta un pilastro della nostra proposta commerciale – afferma Giuseppe Spadaro, Direttore Generale – ma oggi ad essa bisogna aggiungere un’esperienza d’acquisto all’altezza delle aspettative e delle nuove esigenze di consumo, integrando tecnologia, assortimento e un servizio clienti di alto livello. Questo nuovo Ipercoop è il risultato di un lavoro meticoloso che coniuga innovazione e tradizione.”

L’importanza di fare squadra

A sottolineare il valore di questa operazione è Danilo Radenza, Amministratore Delegato del Gruppo Radenza, che ha evidenziato il lavoro di squadra necessario per completare la ristrutturazione nei tempi previsti: “Questo risultato dimostra che, quando si lavora con obiettivi chiari e con una squadra affiatata, si possono ottenere grandi traguardi in tempi rapidi. La nostra forza è essere un gruppo coeso, capace di evolversi e innovare costantemente. Questo nuovo Ipercoop non è solo un punto vendita ristrutturato, ma il simbolo di un modello di retail moderno, efficiente e vicino alle persone.”

Anche Gianluca Martora, responsabile patrimonio di IGD, società proprietaria del centro commerciale, ha sottolineato l’importanza di questa trasformazione: “La riqualificazione del punto vendita Ipercoop Katanè è un tassello fondamentale nella strategia di valorizzazione degli spazi commerciali del centro. Avere un’insegna come Ipercoop, con un’offerta evoluta e orientata alle esigenze dei clienti, rappresenta un valore aggiunto per tutto il mall, rafforzandone l’attrattività e la competitività.”

Un punto di riferimento per la spesa quotidiana

La riapertura dell’Ipercoop Katanè rappresenta un nuovo traguardo per il Gruppo Radenza, che prosegue nel suo impegno per qualità e innovazione.

Un supermercato progettato per il futuro, con un’attenzione costante alla sostenibilità e alle esigenze dei clienti, per garantire ogni giorno un’esperienza di spesa moderna, efficiente e all’altezza delle aspettative.

