Geni dei numeri: il liceo scientifico di Modica vola a Cesenatico

Grande soddisfazione per il Liceo Scientifico Galilei-Campailla di Modica, che continua a distinguersi nelle Olimpiadi di Matematica. Dopo un’intensa competizione, l’alunno Carmelo Ferraro, della classe V A, si è classificato primo alla gara provinciale individuale, ottenendo il pass per la prestigiosa fase nazionale di Cesenatico.

Oltre al successo individuale, anche la squadra del liceo ha raggiunto la qualificazione per la finale nazionale, confermando l’eccellenza della scuola nella formazione matematica.

Un successo che si ripete

Il risultato ottenuto quest’anno ha un valore ancora più speciale: è la sesta volta che il Liceo Galilei-Campailla partecipa alla fase nazionale individuale e la seconda volta consecutiva che un suo studente si impone nella gara provinciale.

Già nel 2024, un alunno dell’istituto aveva conquistato il primo posto a livello provinciale, ottenendo poi una menzione d’onore a Cesenatico, con Carmelo Ferraro che si era classificato secondo. Quest’anno il giovane talento modicano ha fatto un ulteriore passo avanti, vincendo la competizione e guadagnandosi l’accesso alla finale.

L’importanza dell’impegno e della passione

I successi nelle Olimpiadi di Matematica non sono frutto del caso, ma di un percorso che premia dedizione, ragionamento e creatività. “Abbiamo lavorato duramente per sviluppare qualità fondamentali come intuito, capacità di ragionamento, spirito di sacrificio e decisione“, sottolineano dal Dipartimento di Matematica e Fisica della scuola.

Un traguardo meritato

Oltre al merito personale, la vittoria di Carmelo Ferraro rappresenta un riconoscimento per l’intero liceo, che continua a investire in un’educazione di qualità e a preparare gli studenti per sfide di alto livello. “Con il suo impegno e la sua determinazione, Carmelo ha dimostrato di meritare pienamente questa esperienza, che sarà ancora più speciale perché parteciperà anche alla gara a squadre”, hanno dichiarato i referenti dell’istituto. Ora l’attenzione è tutta rivolta a Cesenatico, dove Carmelo Ferraro e la squadra del Galilei-Campailla cercheranno di portare ancora più in alto il nome della scuola e della città di Modica.

© Riproduzione riservata